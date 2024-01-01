Cove Data Protection від N-able — це перш за все хмарна служба резервного копіювання та аварійного відновлення для серверів, робочих станцій і Microsoft 365™, усіма якими можна керувати з багатокористувацької веб-панелі. Cove було створено та оптимізовано для хмари, тому додаткові резервні копії в 60 разів менші, ніж у традиційних продуктах резервного копіювання зображень. Це дозволяє вам частіше створювати резервні копії, а формат доставки SaaS скорочує час адміністрування, знижуючи вартість надання послуг. Сховище в нашій приватній хмарі включено з центрами обробки даних по всьому світу.

Вебсайт: n-able.com

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