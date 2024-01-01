Zmanda

Zmanda

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Вебсайт: zmanda.com

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Zmanda — це перевірене, надійне, високопродуктивне корпоративне рішення для резервного копіювання та відновлення. Завдяки Zmanda ви не будете платити за резервну копію даних. Натомість ви отримуєте повне рішення з підтримкою 24*7 за ціною на 50% нижчою, ніж у конкурентів. З 1991 року. Zmanda довіряють підприємства, уряди та навчальні заклади по всьому світу. Zmanda має відкритий вихідний код на основі стандартних API OpenAPI V3. Він міститься в усіх основних дистрибутивах Enterprise Linux, включаючи Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux і Fedora. Zmanda дозволяє створювати резервні копії в хмару, NAS і диск. Zmanda підтримує розширені функції, такі як захист від програм-вимагачів за допомогою повітряного проміжку, дедуплікацію на стороні клієнта, постійне інкрементне резервне копіювання та нульову довіру. Його можна розгорнути як контейнер, віртуальну машину або інстанцію, розміщену на Zmanda.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: zmanda.com

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