Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zmanda» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Zmanda — це перевірене, надійне, високопродуктивне корпоративне рішення для резервного копіювання та відновлення. Завдяки Zmanda ви не будете платити за резервну копію даних. Натомість ви отримуєте повне рішення з підтримкою 24*7 за ціною на 50% нижчою, ніж у конкурентів. З 1991 року.
Zmanda довіряють підприємства, уряди та навчальні заклади по всьому світу.
Zmanda має відкритий вихідний код на основі стандартних API OpenAPI V3. Він міститься в усіх основних дистрибутивах Enterprise Linux, включаючи Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux і Fedora.
Zmanda дозволяє створювати резервні копії в хмару, NAS і диск. Zmanda підтримує розширені функції, такі як захист від програм-вимагачів за допомогою повітряного проміжку, дедуплікацію на стороні клієнта, постійне інкрементне резервне копіювання та нульову довіру. Його можна розгорнути як контейнер, віртуальну машину або інстанцію, розміщену на Zmanda.
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