Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «IBackup» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

IBackup — це просте онлайн-рішення для резервного копіювання файлів, яке дозволяє користувачам створювати резервні копії необмеженої кількості ПК, Mac і пристроїв Linux в одному обліковому записі. IBackup, інтегроване рішення для онлайн-сховища резервних копій, містить програми, які включають автоматичне планування резервних копій, стиснення даних, шифрування, інкрементне резервне копіювання після початкового повного резервного копіювання, керування версіями та безпечне локальне резервне копіювання. IBackup підтримує резервне копіювання відкритих файлів, резервне копіювання стану системи та резервне копіювання запущених серверів і баз даних – MS SQL Server, MS Exchange Server, Hyper-V, MS SharePoint Server і Oracle Server.

Вебсайт: ibackup.com

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