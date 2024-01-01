IBackup

IBackup

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Вебсайт: ibackup.com

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IBackup — це просте онлайн-рішення для резервного копіювання файлів, яке дозволяє користувачам створювати резервні копії необмеженої кількості ПК, Mac і пристроїв Linux в одному обліковому записі. IBackup, інтегроване рішення для онлайн-сховища резервних копій, містить програми, які включають автоматичне планування резервних копій, стиснення даних, шифрування, інкрементне резервне копіювання після початкового повного резервного копіювання, керування версіями та безпечне локальне резервне копіювання. IBackup підтримує резервне копіювання відкритих файлів, резервне копіювання стану системи та резервне копіювання запущених серверів і баз даних – MS SQL Server, MS Exchange Server, Hyper-V, MS SharePoint Server і Oracle Server.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: ibackup.com

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