Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «IDrive» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

IDrive забезпечує онлайн-резервне копіювання в хмару для ПК, Mac, iPhone, Android та інших мобільних пристроїв в ОДНОМУ обліковому записі за одну низьку плату

Вебсайт: idrive.com

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