Genymotion SaaS

Серйозно потужний емулятор Android! Хмарні віртуальні пристрої Android для масштабування автоматизації тестування. Платіть лише за те, що використовуєте!

Вебсайт: cloud.geny.io

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