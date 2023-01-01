Ruijie Cloud — це потужний інструмент, який дозволяє швидко розгорнути бездротову мережу лише за 1 хвилину, відсканувавши QR-код на пристроях. Ви можете легко додавати пристрої, налаштовувати WiFi і контролювати стан мережі, топологію та сигналізацію.

Вебсайт: ruijienetworks.com

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