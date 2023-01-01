Уявіть собі величезну бібліотеку, яка може вмістити тисячі ваших книг, розташованих у зручному порядку, з вашими примітками на полях. Завдяки новітнім технологіям ця бібліотека стала реальністю та завжди під рукою, незалежно від того, де ви перебуваєте чи яким пристроєм користуєтеся. PocketBook Cloud — це кросплатформенний сервіс, який об’єднує ваш електронний рідер, смартфони Android або iOS, планшети та ПК, об’єднуючи всі пристрої в єдину екосистему. Це дозволяє синхронізувати файли електронних книг, ваші позиції читання та особисті налаштування. Іншими словами, ви можете розпочати книгу на електронному рідері, продовжити на своєму мобільному телефоні, а потім знову повернутися до PocketBook, не витрачаючи час на пошук потрібної сторінки, зміну шрифту чи будь-яких інших налаштувань. Онлайн-сервіс PocketBook Cloud був створений, щоб забезпечити найкращий досвід читання пристрасним книголюбам з усього світу.

Вебсайт: pocketbook.ch

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