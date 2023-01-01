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Bookship

Bookship

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Вебсайт: bookshipapp.com

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Bookship – це соціальна програма для читання, яка дозволяє людям ділитися своїм досвідом читання. Незалежно від того, чи читаєте ви чудовий роман зі своїм найкращим другом по всій країні, ділову книгу з колегами чи берете участь у книжковому клубі по сусідству, Bookship збагачує ваш досвід читання та ваші стосунки.

Вебсайт: bookshipapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bookship». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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