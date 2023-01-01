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tlk.io

tlk.io

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Вебсайт: tlk.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Легко створюйте онлайн-чат або приєднуйтеся до нього за лічені секунди! Tlk.io — це швидкий і простий спосіб розмістити або приєднатися до онлайн-чату. Миттєво створіть вікно чату з власною назвою та URL-адресою, щоб поділитися ним із друзями, колегами, працівниками та членами родини. Просто введіть назву вікна чату та натисніть «Перейти» - це так просто!

Вебсайт: tlk.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «tlk.io». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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