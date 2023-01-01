WebCatalog
Kast

Kast

kast.live

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kast» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Дивитися вечірки стало просто. Дивіться з друзями онлайн все, що завгодно: фільми, телешоу, що завгодно. Діліться своїм екраном і камерою або запускайте контент безпосередньо з Kast TV під час вечірок перегляду. Приєднуйтесь до мільйонів кастерів сьогодні!

Вебсайт: kast.live

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kast». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Tubi

Tubi

tubitv.com

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

USTVNow

USTVNow

ustvnow.com

TrailerSpice

TrailerSpice

trailerspice.com

Sun NXT

Sun NXT

sunnxt.com

DStv Now

DStv Now

now.dstv.com

Netflix

Netflix

netflix.com

TV Guide

TV Guide

tvguide.com

SBS On Demand

SBS On Demand

sbs.com.au

Vi Movies & TV

Vi Movies & TV

moviesandtv.myvi.in

Hulu

Hulu

hulu.com

YUPP TV SCOPE

YUPP TV SCOPE

yupptvscope.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності