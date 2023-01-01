WebCatalog
BookFunnel Author

BookFunnel Author

bookfunnel.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BookFunnel Author» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Важливий інструмент для вашого авторського бізнесу. Незалежно від того, чи це доставка вашого магніту для читання, надсилання розширених примірників вашої книги, роздача електронних книг на конференції чи здійснення цифрових продажів читачам, BookFunnel робить усе. Як і ви, ми прагнемо робити читачів щасливими. Дозвольте нам допомогти вам побудувати вашу авторську кар’єру, незалежно від того, де ви перебуваєте на своєму шляху.

Вебсайт: bookfunnel.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BookFunnel Author». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Matter Reader

Matter Reader

hq.getmatter.app

Fizzo

Fizzo

fizzo.org

Rakuten Kobo

Rakuten Kobo

kobo.com

Glose

Glose

glose.com

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

PocketBook Cloud

PocketBook Cloud

pocketbook.ch

Commoncog

Commoncog

commoncog.com

Zoho Sites

Zoho Sites

zoho.com

Google Business Dev Guide

Google Business Dev Guide

businessdevguide.withgoogle.com

PsychCentral

PsychCentral

psychcentral.com

CareerDekho

CareerDekho

careerdekho.ai

RedShelf

RedShelf

redshelf.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності