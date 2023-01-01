Важливий інструмент для вашого авторського бізнесу. Незалежно від того, чи це доставка вашого магніту для читання, надсилання розширених примірників вашої книги, роздача електронних книг на конференції чи здійснення цифрових продажів читачам, BookFunnel робить усе. Як і ви, ми прагнемо робити читачів щасливими. Дозвольте нам допомогти вам побудувати вашу авторську кар’єру, незалежно від того, де ви перебуваєте на своєму шляху.

Вебсайт: bookfunnel.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BookFunnel Author». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.