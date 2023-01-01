Google Business Dev Guide

Незалежно від того, чи збираєтеся ви закінчити коледж чи хтось зацікавлений у кар’єрі в бізнесі, ми сподіваємося, що ви знайдете щось у Посібнику з розвитку бізнесу Google. Ми ретельно підібрали колекцію матеріалів із багатьох джерел, зокрема Google, які ви можете використовувати, щоб доповнити власне навчання або підготуватися до кар’єри.

Вебсайт: businessdevguide.withgoogle.com

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