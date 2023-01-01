Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Mars» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Google Mars: ця карта Марса, опублікована Персівалем Лоуелом у 1895 році, стала результатом багатьох років ретельного вивчення Червоної планети через його телескоп. Тепер ви можете зробити те саме через веб-браузер. У співпраці з дослідниками NASA з Університету штату Арізона ми створили одні з найдетальніших наукових карт Марса, які будь-коли створювалися.

Вебсайт: google.com

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