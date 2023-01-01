Пишіть наукові документи в LaTeX і виконуйте математичні розрахунки в Octave. Візуалізуйте результат у PDF (LaTeX) або на графіку (Octave)

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