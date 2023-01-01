WebCatalog
LivingWriter

LivingWriter

livingwriter.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LivingWriter» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Найкращий письменницький додаток для авторів і сценаристів. Розпочніть свою книгу, створіть сценарій, напишіть свої статті, упорядкуйте свої рукописи та експортуйте їх для публікації – усе в одному місці.

Вебсайт: livingwriter.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LivingWriter». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Fortelling

Fortelling

fortelling.app

xTiles

xTiles

xtiles.app

Reedsy

Reedsy

reedsy.com

Chapterly

Chapterly

chapterly.com

Contentpace

Contentpace

contentpace.com

Wisio

Wisio

wisio.app

AIWritingPal

AIWritingPal

aiwritingpal.com

The Author Helper

The Author Helper

readerlinks.com

Jobber

Jobber

getjobber.com

IndiePaper

IndiePaper

indiepaper.me

genei

genei

genei.io

Paperpile

Paperpile

paperpile.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності