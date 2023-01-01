WebCatalog
Reedsy

Reedsy

reedsy.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Reedsy дозволяє авторам знаходити та працювати з найкращими професіоналами видавничої справи: від редакторів-розробників до дизайнерів обкладинок книг, публіцистів і перекладачів.

Вебсайт: reedsy.com

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