Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HarperCollins» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Publishing great authors since 1817. Discover thousands of books and authors, plus get exclusives on new releases, bestsellers, and more, at harpercollins.com.

Вебсайт: harpercollins.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «HarperCollins». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.