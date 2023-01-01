Безкоштовні резюме книг, аудіокниги тощо. Ніщо краще читання чудової книги від обкладинки до обкладинки. Але ви коли-небудь залишали щось незавершеним? Натомість дізнайтеся про ключові ідеї бестселерів документальної літератури за лічені хвилини, а не ніколи. Читайте, слухайте або дивіться короткі викладки будь-де та будь-коли. Використовуйте StoryShots, щоб переглядати стос незакінчених книг або відкривати нові захоплюючі книги.

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