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Storiad

Storiad

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Вебсайт: storiad.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Storiad допомагає авторам планувати, розгортати та керувати кампаніями просування цифрових книг, щоб охопити потрібну книжкову аудиторію, підвищити обізнаність про книгу та збільшити продажі книг.

Категорії:

Books & Reference
Програмне забезпечення для медіа та впливових людей

Вебсайт: storiad.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Storiad». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Cision

Cision

cision.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Prezly

Prezly

prezly.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Telum Media

Telum Media

telummedia.com

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Feathr

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DCatalog

dcatalog.com

Leadsourcing

Leadsourcing

leadsourcing.co

Allocadia

Allocadia

allocadia.com

Alyce

Alyce

alyce.com

Audience Republic

Audience Republic

audiencerepublic.com

Wyng

Wyng

wyng.com

Practina

Practina

practina.com

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