Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів із даними контент-маркетингу щодо 8 млрд статей, 42 млн веб-сайтів, 300 тис. залучень, 500 тис. журналістів і 492 млн запитань.

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