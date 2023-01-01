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Tumblr

Tumblr

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Вебсайт: tumblr.com

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Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі можуть стежити за блогами інших користувачів. Блогери також можуть зробити свої блоги приватними. Для блогерів доступ до багатьох функцій веб-сайту здійснюється через інтерфейс «інформаційної панелі». Станом на 12 серпня 2019 року Tumblr містить понад 475 мільйонів блогів. Станом на січень 2016 року веб-сайт мав понад 500 мільйонів відвідувачів щомісяця, що впало до менше ніж 400 мільйонів до серпня 2019 року.

Вебсайт: tumblr.com

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