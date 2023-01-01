Kindle CloudReader

Отримайте доступ до мільйонів книг і читайте їх миттєво та зручно на своєму телефоні, планшеті чи комп’ютері. Kindle Store — це інтернет-магазин електронних книг, яким керує Amazon як частина свого роздрібного веб-сайту. До нього можна отримати доступ із будь-якого Amazon Kindle, планшета Fire або мобільного додатка Kindle. На момент запуску Kindle у листопаді 2007 року в магазині США було доступно понад 88 000 цифрових книг. Наприкінці 2008 року це число зросло до понад 275 000, а до серпня 2011 року перевищило 765 000. У липні 2014 року було доступно понад 2,7 мільйона назв, а станом на березень 2018 року в США доступно понад 6 мільйонів назв. Вміст із магазину купується онлайн і завантажується за допомогою Wi-Fi або Whispernet Amazon, щоб перенести вміст на пристрій користувача. Одним із нововведень, які Amazon привніс у магазин, стала покупка в один клік, яка дозволяла користувачам швидко придбати електронну книгу. Kindle Store використовує механізм рекомендацій, який переглядає історію покупок, історію перегляду та активність читання, а потім пропонує матеріал, який, на його думку, сподобається користувачеві.

Вебсайт: read.amazon.com

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