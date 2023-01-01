WebCatalog

Amazon Drive

Amazon Drive

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: amazon.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Amazon Drive» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Amazon Drive, раніше відомий як Amazon Cloud Drive, — це хмарне сховище, яким керує Amazon. Сервіс пропонує безпечне хмарне сховище, резервне копіювання файлів, обмін файлами та друк фотографій. За допомогою облікового запису Amazon можна передавати файли та папки та керувати ними з кількох пристроїв, включаючи веб-браузери, настільні програми, мобільні телефони та планшети. Amazon Drive також дозволяє своїм користувачам у США замовляти друк фотографій і фотокниг за допомогою служби Amazon Prints. Сьогодні Amazon Drive пропонує безкоштовне необмежене зберігання фотографій за підписки Amazon Prime або пристрою Kindle Fire, а також платну послугу обмеженого зберігання. Запущено у великих країнах, включаючи США, Канаду, європейські країни, Японію та Австралію. Він також працює в Китаї та Бразилії як безкоштовна послуга зберігання з обмеженим обсягом 5 ГБ.

Вебсайт: amazon.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Amazon Drive». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

Snapfish

Snapfish

snapfish.com

Amazon Photos

Amazon Photos

amazon.com

Google Drive

Google Drive

google.com

MSP360 Admin

MSP360 Admin

mspbackups.com

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

Amazon Brasil

Amazon Brasil

amazon.com.br

MSP360

MSP360

cloudberrycentral.com

odrive

odrive

odrive.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Internxt Drive

Internxt Drive

internxt.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності