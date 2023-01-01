Amazon Drive, раніше відомий як Amazon Cloud Drive, — це хмарне сховище, яким керує Amazon. Сервіс пропонує безпечне хмарне сховище, резервне копіювання файлів, обмін файлами та друк фотографій. За допомогою облікового запису Amazon можна передавати файли та папки та керувати ними з кількох пристроїв, включаючи веб-браузери, настільні програми, мобільні телефони та планшети. Amazon Drive також дозволяє своїм користувачам у США замовляти друк фотографій і фотокниг за допомогою служби Amazon Prints. Сьогодні Amazon Drive пропонує безкоштовне необмежене зберігання фотографій за підписки Amazon Prime або пристрою Kindle Fire, а також платну послугу обмеженого зберігання. Запущено у великих країнах, включаючи США, Канаду, європейські країни, Японію та Австралію. Він також працює в Китаї та Бразилії як безкоштовна послуга зберігання з обмеженим обсягом 5 ГБ.

Вебсайт: amazon.com

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