iCloud Beta

iCloud необхідний для збереження особистої інформації з ваших пристроїв у безпеці, актуальності та доступності, де б ви не були. На iCloud.com ви можете отримати доступ до своїх фотографій, файлів тощо з будь-якого веб-браузера. Зміни, які ви вносите, синхронізуватимуться з вашим iPhone та іншими пристроями, тож ви завжди будете в курсі подій.

Вебсайт: beta.icloud.com

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