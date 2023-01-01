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Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

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Вебсайт: onedrive.com

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Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі відновлення BitLocker, у хмарі, обмінюватися файлами та синхронізувати файли на мобільних пристроях Android, Windows Phone та iOS, комп’ютерах з Windows і macOS, а також Консолі Xbox 360 і Xbox One. Користувачі можуть завантажувати документи Microsoft Office в OneDrive. OneDrive пропонує 5 ГБ вільного місця для зберігання, а варіанти зберігання 100 ГБ, 1 ТБ і 6 ТБ доступні окремо або за підпискою на Office 365.

Вебсайт: onedrive.com

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