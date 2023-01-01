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Pocket

Pocket

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Вебсайт: getpocket.com

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Pocket, раніше відомий як Read It Later, — це програма та веб-служба для керування списком для читання статей і відео з Інтернету. Програма, випущена в 2007 році, спочатку була призначена лише для настільних і портативних комп’ютерів, а тепер доступна для macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Kobo eReaders і веб-браузерів. Mozilla, розробники веб-браузера Firefox, поглинула Pocket у 2017 році.

Вебсайт: getpocket.com

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