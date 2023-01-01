WebCatalog

Trello

Trello

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: trello.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Trello» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.

Вебсайт: trello.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Trello». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Pocket

Pocket

getpocket.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Firebase Console

Firebase Console

firebase.google.com

Wise

Wise

wise.com

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Walgreens

Walgreens

walgreens.com

Olo

Olo

olo.com

AOL

AOL

aol.com

Instapaper

Instapaper

instapaper.com

آپارات

آپارات

aparat.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності