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Flipboard

Flipboard

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Вебсайт: flipboard.com

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Flipboard — це агрегатор новин і компанія з агрегації соціальних мереж, що базується в Пало-Альто, Каліфорнія, з офісами в Нью-Йорку, Ванкувері та Пекіні. Його програмне забезпечення, також відоме як Flipboard, було вперше випущено в липні 2010 року. Воно збирає вміст із соціальних мереж, стрічок новин, сайтів обміну фотографіями та інших веб-сайтів, представляє його у форматі журналу та дозволяє користувачам «гортати» статті, зображення і відео, які публікуються. Читачі також можуть зберігати історії в журналах Flipboard. Станом на березень 2016 року компанія стверджує, що на Flipboard було створено 28 мільйонів журналів. Доступ до послуги можна отримати через веб-браузер або програму Flipboard для Microsoft Windows і macOS, а також через мобільні програми для iOS і Android. Клієнтське програмне забезпечення доступне безкоштовно та локалізоване 21 мовою.

Вебсайт: flipboard.com

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