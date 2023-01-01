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MacRumors

MacRumors

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Вебсайт: macrumors.com

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MacRumors.com — це веб-сайт, на якому зібрані новини, чутки та звіти про Mac і Apple. Сайт був запущений 24 лютого 2000 року в Річмонді, штат Вірджинія, і належить Арнольду Кіму. Консолідуючи звіти та перехресні посилання на твердження, MacRumors намагається стежити за спільнотою чуток.

Вебсайт: macrumors.com

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