Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pingdom» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Pingdom AB — це шведське програмне забезпечення для моніторингу веб-сайтів як сервісна компанія, заснована в Стокгольмі та пізніше придбана компанією SolarWinds, що базується в Остіні, Техас. Компанія публікує щорічні звіти про глобальне використання Інтернету, які часто цитуються в академічних публікаціях і ЗМІ як джерело статистики, пов’язаної з Інтернетом.

Вебсайт: pingdom.com

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