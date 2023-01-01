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Pingdom

Pingdom

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Вебсайт: pingdom.com

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Pingdom AB — це шведське програмне забезпечення для моніторингу веб-сайтів як сервісна компанія, заснована в Стокгольмі та пізніше придбана компанією SolarWinds, що базується в Остіні, Техас. Компанія публікує щорічні звіти про глобальне використання Інтернету, які часто цитуються в академічних публікаціях і ЗМІ як джерело статистики, пов’язаної з Інтернетом.

Вебсайт: pingdom.com

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