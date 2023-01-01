Yammer ((слухати)) — безкоштовна корпоративна соціальна мережа, яка використовується для приватного спілкування в організаціях. Доступ до мережі Yammer визначається Інтернет-доменом користувача, тому лише особи із затвердженими адресами електронної пошти можуть приєднатися до відповідних мереж. Послуга починалася як внутрішня система зв’язку для генеалогічного веб-сайту Geni.com і була запущена як незалежний продукт у 2008. Пізніше Microsoft придбала Yammer у 2012 році за 1,2 мільярда доларів США. Наразі Yammer включено в усі корпоративні плани Office 365 і Microsoft 365.

Вебсайт: yammer.com

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