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iZettle

iZettle

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Вебсайт: izettle.com

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iZettle AB — шведська фінансово-технологічна компанія, заснована Якобом де Гіром і Магнусом Нільссоном у квітні 2010 року, тепер належить PayPal. Запустивши свій перший додаток і сервіс у 2011 році, компанія пропонує низку фінансових продуктів, включаючи платежі, точки продажу, фінансування та партнерські додатки. Компанія була першою, хто розробив зчитувач чіп-карт і додаток для мобільної торгівлі на основі смартфонів, який відповідає міжнародні вимоги безпеки.

Вебсайт: izettle.com

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