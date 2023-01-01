Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «iZettle» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

iZettle AB — шведська фінансово-технологічна компанія, заснована Якобом де Гіром і Магнусом Нільссоном у квітні 2010 року, тепер належить PayPal. Запустивши свій перший додаток і сервіс у 2011 році, компанія пропонує низку фінансових продуктів, включаючи платежі, точки продажу, фінансування та партнерські додатки. Компанія була першою, хто розробив зчитувач чіп-карт і додаток для мобільної торгівлі на основі смартфонів, який відповідає міжнародні вимоги безпеки.

Вебсайт: izettle.com

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