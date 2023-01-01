PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, сайтів аукціонів і багатьох інших комерційних користувачів, за які вона стягує комісію в обмін на переваги, такі як транзакції в один клік і запам’ятовування паролів. Заснована в 1998 році як Confinity, PayPal провела первинне публічне розміщення в 2002 році. Пізніше того ж року вона стала дочірньою компанією eBay, вартість якої оцінюється в 1,5 мільярда доларів. У 2015 році eBay відокремила PayPal від акціонерів eBay. Компанія посіла 204 місце в рейтингу Fortune 500 найбільших корпорацій Сполучених Штатів Америки за виручкою 2019 року.

Вебсайт: paypal.com

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