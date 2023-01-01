eBay Inc. (EE-bay) (стилізовано малими літерами) — американська багатонаціональна корпорація електронної комерції, розташована в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, яка сприяє продажам між споживачами та компаніями через свій веб-сайт. eBay був заснований П’єром Омідьяром у 1995 році та став помітною історією успіху дот-комів. eBay – це багатомільярдний бізнес, який станом на 2019 рік працює приблизно в 32 країнах. Компанія керує веб-сайтом eBay, веб-сайтом для онлайн-аукціонів і покупок, на якому люди та компанії купують і продають широкий спектр товарів і послуг по всьому світу. Веб-сайт є безкоштовним для використання для покупців, але продавці стягують комісію за розміщення товарів після обмеженої кількості безкоштовних списків і знову, коли ці товари продаються. На додаток до оригінальних продажів у стилі аукціону eBay, веб-сайт еволюціонував і розширився до включають: миттєві покупки "Купи зараз"; здійснення покупок за універсальним кодом продукту, ISBN або іншим номером SKU (через Half.com, який було закрито в 2017 році); онлайн-реклама (через Kijiji або eBay Classifieds); онлайн-торгівля квитками на події (через StubHub); та інші послуги. Раніше eBay пропонувала грошові перекази онлайн як частину своїх послуг (через PayPal, яка була дочірньою компанією eBay з 2002 по 2015 рік).

Вебсайт: ebay.com

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