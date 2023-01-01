Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Okta» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Okta, Inc. – публічна компанія з управління ідентифікацією та доступом, розташована в Сан-Франциско. Він надає хмарне програмне забезпечення, яке допомагає компаніям керувати та захищати автентифікацію користувачів у сучасних програмах, а розробникам — вбудовувати елементи керування ідентифікацією в програми, веб-служби веб-сайтів і пристрої. Він був заснований у 2009 році, а в 2017 році відбулося первинне розміщення акцій на біржі, вартість якого склала понад 6 мільярдів доларів.

Вебсайт: okta.com

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