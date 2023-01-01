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Вебсайт: docusign.com

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DocuSign, Inc. – американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка дозволяє організаціям керувати електронними угодами. Як частина DocuSign Agreement Cloud, DocuSign пропонує eSignature, спосіб електронного підпису на різних пристроях. DocuSign стверджує, що має понад 475 000 клієнтів і сотні мільйонів користувачів у понад 180 країнах. Підписи, оброблені DocuSign, відповідають Закону США про ESIGN і регламенту eIDAS Європейського Союзу, включно з розширеними та кваліфікованими підписами ЄС. У квітні 2018 року DocuSign подала заявку на первинне розміщення акцій. На момент IPO найбільшими акціонерами були компанії венчурного інвестування Sigma Partners, Ignition Partners, Frazier Technology Ventures, а колишній генеральний директор Кейт Крач був найбільшим індивідуальним акціонером. Жоден із початкових засновників або нинішній генеральний директор Деніел Спрінгер не є основними акціонерами. Компанія вийшла на біржу NASDAQ 27 квітня 2018 року.

Вебсайт: docusign.com

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