Програмне забезпечення електронного підпису - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення електронного підпису дозволяє користувачам збирати електронні підписи на документах, усуваючи потребу в фізичній паперовій роботі. Це програмне забезпечення спрощує процес розповсюдження юридично конфіденційних документів, які вимагають електронних підписів. Організації використовують програмне забезпечення для електронного підпису для надійного шифрування документів, таких як договори купівлі-продажу або документи про працевлаштування, які вимагають підписів клієнтів, співробітників або партнерів. Програмне забезпечення електронного підпису часто інтегрується з різними програмами сторонніх розробників, включаючи програмне забезпечення CRM, системи ERP, пакети управління персоналом та інструменти бухгалтерського обліку. Ця інтеграція полегшує безперебійне керування пропозиціями, контрактами та взаємодією з постачальниками. Крім того, програмне забезпечення електронного підпису відповідає вбудованим стандартам безпеки, які відповідають місцевим і федеральним вимогам законодавства. Це забезпечує плавний обмін юридичними документами та гарантує легітимність і юридичну дійсність підписів, отриманих за допомогою програмного забезпечення.
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DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. – американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка дозволяє організаціям керувати електронними угодами. Як частина DocuSign Agreement Cloud, DocuSign пропонує eSignature, спосіб електронного підпису на різних пристроях. DocuSign стверджує, що має понад 475...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Перетворюйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для ел...
DocHub
dochub.com
Підписуйте PDF-документи онлайн, надсилайте запити на електронні підписи та надсилайте багаторазові шаблони PDF. Це PDF-редактор у вашому браузері, який інтегрується з Google і Gmail. Зареєструйтесь миттєво та безкоштовно.
Zoho Sign
zoho.com
Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Z...
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (раніше Dropbox Sign) — це найпростіший спосіб надсилати, отримувати та керувати юридично обов’язковими електронними підписами. Спробуйте безкоштовно!
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Signaturely
signaturely.com
Завантажте документ зараз і отримайте його законний підпис за лічені хвилини. Signaturely — це безкоштовне програмне забезпечення для електронних підписів, яке робить підписи надзвичайно простими.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — це хмарне рішення для електронного підпису та заповнення документів або підписання документів із телефону, планшета чи комп’ютера. Підписи, створені за допомогою SignEasy, відповідають Закону ESIGN, а також eIDAS і Європейській директиві (EC/1999/93).
Formstack
formstack.com
Допоможіть своїй організації оцифрувати й автоматизувати робочі процеси за допомогою потужних інструментів підвищення продуктивності на робочому місці. Ознайомтеся з нашими рішеннями автоматизації робочого процесу сьогодні.
WiseStamp
wisestamp.com
Створюйте гарні персоналізовані підписи електронної пошти за допомогою нашого відзначеного нагородами генератора підписів. Легко створюйте та редагуйте свій електронний підпис – це БЕЗКОШТОВНО
signNow
signnow.com
Електронний підпис, який масштабується разом із вашим робочим процесом. Створюйте та масштабуйте робочі процеси електронного підпису за допомогою signNow, частини airSlate Business Cloud. Підписуйте та відправляйте документи на підпис, формуйте угоди, укладайте договори, приймайте платежі та автома...
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-аналітич...
Skribble
skribble.com
Підписуйте електронно за допомогою Scribble. Юридично дійсний у всьому світі, надійно розміщений у Швейцарії.
Foxit eSign
foxit.com
Foxit використовується понад 650 мільйонами користувачів і продається більш ніж 425 000 клієнтів, починаючи від малого та середнього бізнесу до глобальних компаній, розташованих у більш ніж 200 країнах світу. Foxit eSign — це юридично обов’язковий сервіс електронного підпису для підготовки та збору ...
Eversign
eversign.com
Юридичні електронні підписи на роботі, вдома чи в дорозі. Безпечно затверджуйте, доставляйте та підписуйте документи онлайн.
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, яки...
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Concord
concordnow.com
Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi пропонує найшвидший і найбезпечніший спосіб закрити бізнес, починаючи від юридично зобов’язуючих електронних підписів і закінчуючи безпечним збором онлайн-платежів і безпечним онлайн-авторизацією кредитної картки. Тисячі компаній у всьому світі довіряють Sertifi, щоб швидше закрити бізнес, ш...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign — це сучасна програма електронного підпису, яка дозволяє швидко, просто, безпечно та економічно ефективно надсилати документи для юридично зобов’язуючого підпису. Для тих, хто хоче інтегрувати цифрові підписи у власні програми, його простий у використанні API розроблено спеціально. Спираючи...
eSignly
esignly.com
Esignly — це провідне рішення електронного підпису на ринку, яке дозволяє легко, ефективно та безпечно підписувати електронні документи. Компанії будь-якого розміру та галузі, доступні будь-коли, будь-де та на будь-якому пристрої, замінюють ручні методи підпису на паперових носіях електронними підпи...
SignRequest
signrequest.com
Підпишіть самі або отримайте підпис на документах. Легко, безпечно, юридично обов’язковий і безкоштовний.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Створюйте підписи електронної пошти та керуйте ними за допомогою генератора підписів електронної пошти NEWOLDSTAMP. Налаштуйте шаблони підпису електронної пошти відповідно до свого бренду.
Signwell
signwell.com
SignWell (раніше Docsketch). Настільки легко підписуйте документи, щоб скоротити час виконання вдвічі. SignWell — це інструмент електронного підпису для юридично зобов’язуючого підпису та швидшого підписання документів.
DottedSign
dottedsign.com
Підписуйте документи онлайн за допомогою DottedSign в Інтернеті, на пристроях iOS і Android у законний спосіб. Зробіть свій перший електронний підпис сьогодні!
Signority
signority.com
Signority — це інструмент електронного підпису та автоматизації документообігу, який замінює процес «друк-підпис-сканування». Компанія Signority, заснована у 2010 році, відповідає вимогам HIPAA та є провідним постачальником електронних підписів у секторах охорони здоров’я, кадрового забезпечення, не...
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse — це безкоштовне, сучасне та просте рішення електронного підпису. Окрім безкоштовного тарифного плану, ми пропонуємо довічну угоду, яка відрізняє нас від понад 90% інших програм електронного підпису. Замість того, щоб платити щомісячну плату за застарілу програму, як-от DocuSign, ви можете...
Contractify
contractify.io
Програмне забезпечення для керування контрактами для електронного підписання, керування та автоматизації всіх ваших контрактів онлайн. Contractify дає змогу командам співпрацювати онлайн.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...
Exclaimer
exclaimer.com
Створюйте професійні підписи електронної пошти та керуйте ними. Наш асортимент рішень для керування підписами електронної пошти полегшує розробку та керування підписами електронної пошти вашої організації.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — це рішення електронного підпису, призначене для пришвидшення робочих процесів. Він простий у використанні, безпечний і надійний на різних платформах.
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій ...
SignFree
signfree.io
SignFree — це ваше стандартне рішення для електронного підпису, призначене для швидкого та безпечного підпису документів. За допомогою SignFree ви можете підписувати необмежену кількість документів менш ніж за 30 секунд, і все це безкоштовно. Попрощайтеся з паперовими відходами та скористайтеся швид...
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst — це простий спосіб керувати бізнес-формами та документами на одній простій безпечній онлайн-платформі. DocuFirst — це набагато більше, ніж просто рішення електронного підпису! Ми дозволяємо компаніям збирати та зберігати дані, необхідні для заповнення форм, а також надаємо надійні можливо...
Signable
signable.co.uk
Програмне забезпечення для електронного підпису від Signable допомагає надсилати юридично обов’язкові та безпечні онлайн-документи за лічені секунди. Почніть з електронних підписів сьогодні!
Agrello
agrello.io
Працюйте розумніше з Agrello. Почніть свій шлях до цифрової трансформації разом з нами! Незалежно від того, чи потрібно вам час від часу підписувати цифрові документи чи потрібно керувати всією юридичною документацією вашої компанії, ми тут, щоб допомогти. // Почніть без стресу та навчання Занадто ч...
DocVerify
docverify.com
DocVerify просуває підписи та нотаріальне засвідчення в епоху цифрових технологій за допомогою надійного рішення eSign і дистанційного онлайн-нотаріального засвідчення (RON). Тепер ви можете безпечно підписувати, керувати та зберігати юридично обов’язкові документи в надійному онлайн-середовищі. Схв...
emSigner
emsigner.com
emSigner — це рішення для електронного підпису документів, яке дозволяє окремим особам і організаціям підписувати документи цифровим способом. Перетворіть свій робочий процес за допомогою передових рішень eSignature від emSigner.
BlueInk
blueink.com
eSign із Blueink: де якість поєднується з економічною ефективністю. Попрощайтеся з високими витратами на електронний підпис. Виберіть безпечні, доступні та зручні для підпису рішення електронного підпису Blueink.
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow, найбільша платформа автоматизації документообігу, пропонує технологію без коду, вбудовані параметри інтеграції та сотні ботів, які дають змогу командам оцифровувати робочі процеси будь-якої складності.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail — це веб-платформа для централізованого, швидкого та інтуїтивно зрозумілого створення, керування та відображення підписів електронної пошти для будь-якої організації з будь-якого ПК чи мобільного пристрою. Інтегрується з будь-яким рішенням електронної пошти (Microsoft 365, Google Workspac...
Sigsync
sigsync.com
Службу підпису електронної пошти Sigsync найкраще описати лише трьома словами. Це централізована веб-служба підпису для Office 365, яка поширюється на всю компанію. Термін «централізоване» означає, що вона дозволяє створювати й керувати всіма підписами електронної пошти для вашої компанії в одному м...
MySignature
mysignature.io
MySignature — це онлайн-генератор підписів електронної пошти, який допомагає створювати професійні та візуально привабливі підписи електронної пошти для Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 і керування підписами електронної пошти для Google Workspace. Технічна підготовка не потрібна. ...
Zoopsign
zoopsign.com
Спростіть керування контрактами, покращте безпеку та оптимізуйте робочі процеси за допомогою рішень електронного підпису Zoop Sign і відстеження документів. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз
FuseSign
fusesign.com
Доступний, безпечний і простий у використанні інструмент цифрового підпису. FuseSign розроблено для сфери професійних послуг. Надсилайте документи на підпис і отримуйте їх за лічені хвилини, а не за дні. Він є юридично обов’язковим і може використовуватися для широкого кола документів. Спробуйте Fus...
WeSign
wesign.com
Інші типи електронних підписів, які вважаються дійсними Окрім цифрового підпису та електронного підпису, існують інші види електронного підпису, які стають широко поширеними.
Signmee
signmee.com
Форми угод онлайн для швидшого підписання Онлайн-конструктор форм, розсилка та електронний підпис із папкою «Вхідні» для кожного
Mekari Sign
mekarisign.com
Укладайте угоди швидше за допомогою безпечного та інтегрованого програмного забезпечення для підписання контрактів Створюйте, надсилайте та підписуйте контракти на одній єдиній платформі. Виконуйте всі угоди швидше та безпечніше за допомогою сертифікованого цифрового підпису та офіційного eMeterai ...
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...
Secured Signing
securedsigning.com
Secured Signing — це програмне забезпечення для цифрового підпису та віддаленого онлайн-нотаріуса, яке допомагає компаніям підписувати документи в електронному вигляді. Це безпечний, зручний і економічно ефективний спосіб підписування документів, який відповідає низці галузевих норм у всьому світі. ...
Legalesign
legalesign.com
Legalesign — це британське програмне забезпечення електронного підпису для надсилання, підписання та керування контрактами онлайн. Компанії використовують Legalesign, щоб отримати значну продуктивність і фінансові переваги, підвищити рівень задоволеності своїх клієнтів, усунувши потребу в принтері т...
CocoSign
cocosign.com
Простіше, швидше та безпечніше рішення електронного підпису для малого та середнього бізнесу та професіоналів Швидко та без зусиль підписуйте, надсилайте, відстежуйте та збирайте електронні підписи за допомогою надійного та юридично обов’язкового програмного забезпечення eSign від CocoSign.
GoFormz
goformz.com
GoFormz — це платформа для створення цифрових форм і збору даних, яка використовується командами будь-якої галузі та розміру. Використовуючи конструктор онлайн-форм GoFormz, команди можуть або оцифрувати існуючі форми, або створити нові з нуля – код не потрібен. GoFormz — це єдине рішення для цифров...
DocuX
docux.ai
Переведіть свої документи та контракти на автопілот. DocuX — це єдина платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє вам керувати повним життєвим циклом ваших документів і контрактів — від створення та співпраці до електронного підпису та довгострокового архівування. Виконуйте роботу за лічені х...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягаєт...
RSign
rsign.com
Легко для підписувачів означає щасливих відправників. RSign eSign перетворює документи та форми на керований, витончено стильний досвід електронного підпису.