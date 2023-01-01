MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контрактами, грошима та ідентифікацією, заощаджуючи до 90% часу: від потужного електронного підпису, гнучкої системи електронних форм до настроюваних клієнтських порталів. Відділи кадрів використовують нас для залучення працівників і розповсюдження платіжних відомостей. Відділи продажів використовують нас для адаптації клієнтів. Фірми професійних послуг використовують нас для підписання контрактів, збору даних і обміну документами зі своїми клієнтами. Школи використовують нас для автоматизації процесів вступу.

Вебсайт: mydocsafe.com

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