Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zoho Sign» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Цифровий підпис ділових документів онлайн із повною безпекою та надійністю за допомогою програмного забезпечення електронного підпису Zoho. Автоматизуйте свої транзакції за допомогою простих робочих процесів електронного підпису документів. Zoho Sign легко інтегрується з програмами Zoho, включаючи Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms та іншими сторонніми програмами, такими як Office 365, G Suite і Microsoft Teams.

Вебсайт: zoho.com

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