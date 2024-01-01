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Програмне забезпечення SDK для доповненої реальності (AR). - Найпопулярніші застосунки

Набір для розробки програмного забезпечення доповненої реальності, широко відомий як AR SDK, дозволяє розробникам створювати цифрові елементи, плавно інтегровані в реальний світ. Він є основним інструментом для будь-якого підприємства, яке займається доповненою реальністю. Оснащені такими функціями, як відстеження 3D-об’єктів, розпізнавання зображень, візуальний SLAM (одночасна локалізація та відображення), мульти-відстеження тощо, ці інструменти дозволяють розробникам оживляти цифрові зображення. Інженери доповненої реальності використовують ці SDK для створення мобільних програм, різноманітних платформ САПР, захоплюючих маркетингових зустрічей тощо. Незважаючи на те, що певні AR SDK, як правило, створені для певних інфраструктур і апаратного забезпечення, вони мають універсальність для підтримки кількох систем, підвищуючи адаптивність і зручність.

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Vectary

Vectary

vectary.com

Створюйте 3D-інтерактивний досвід, щоб передати свої ідеї. Зустрічайте Vectary, онлайн-платформу для створення та керування інтерактивними 3D-проектами, які надихають, навчають і вирішують проблеми. Без завантажень, без коду – все в браузері.

PlugXR

PlugXR

plugxr.com

PlugXR — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам створювати рішення AR, візуалізацію продуктів і просторові обчислення без навичок програмування. Платформа спрощує процес розробки, надаючи інтерфейс перетягування, який дозволяє користувачам створювати ефект занурення за допомогою 3D-моделей, ...

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

AUGmentecture — це платформа доповненої реальності для спільної роботи над дизайном, яка дозволяє переглядати 3D-моделі у форматі AR.

Streem

Streem

streem.com

StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагности...

Vossle

Vossle

vossle.ai

Vossle — це платформа SaaS для розробки WebAR без коду, за допомогою якої компанії можуть створювати доповнену реальність менш ніж за 1 хвилину. Це вимагає завантажень без додатків, щоб випробувати світові цілі, кампанії на основі зображень, ігри або спроби на основі виявлення облич за допомогою осн...

ViewAR

ViewAR

viewar.com

ViewAR SDK дозволить вам використовувати всі доступні системи відстеження, такі як Wikitude, visionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai та багато інших. Ви можете створювати програми за допомогою конструктора програм, просто створюючи стиль і заповнюючи програму, або створювати власні програми за допомого...

Variant Launch

Variant Launch

launchar.app

WebAR на iOS та Android – без програми. Запустіть свій досвід AR у веб-переглядачі за будь-яким посиланням або QR-кодом за допомогою нашого простого Javascript SDK. Відстеження рідної якості без оплати за перегляд. Створивши майже 100 досвідів доповненої реальності, ми довго й ретельно досліджували ...

MAXST

MAXST

developer.maxst.com

MAXST AR SDK — це інструмент розробки додатків AR. Ви можете легко створювати власні програми AR за допомогою MAXST AR SDK. Нижче наведено функції, включені в MAXST AR SDK. - Space Tracker - Object Tracker (ціль: 3D-об'єкти розміром від 0,3 до 1,5 м) - Image Tracker (ціль: 2D-зображення) - Cloud Rec...

Vidinoti

Vidinoti

vidinoti.com

Vidinoti пропонує зручну платформу для створення, розгортання та керування локалізованим вмістом доповненої реальності.

Onirix

Onirix

onirix.com

Платформа доповненої реальності без коду, з низьким кодом і SDK, яка допомагає створювати, розміщувати, публікувати та ділитися веб-контентом AR. Доступний для понад 4,5 мільярдів користувачів IOS і Android у всьому світі та сумісності 92,94% пристроїв у всьому світі. Веб-доповнена реальність не є о...

Ocavu

Ocavu

ocavu.com

Ocavu — це ваше єдине місце для візуалізації продукту та оповідання історій за допомогою 3D і доповненої реальності. Ми допомагаємо брендам збільшити продажі, поінформованість і залучення через нашу платформу Studio. За допомогою Studio ви можете створювати, керувати та розгортати 3D і AR на різних ...

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...

ARGear

ARGear

argear.io

ARGear — це програмне забезпечення доповненої реальності на основі SaaS, яке допомагає розробникам додатків запроваджувати функції та вміст доповненої реальності, такі як Snapchat, для власних додатків. На відміну від інших рішень AR, платформа ARGEAR надає не лише комплексний SDK AR, але й понад 60...

Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude, компанія Qualcomm, є відомим піонером мобільної технології доповненої реальності (AR) і компанією, що стоїть за низкою відзначених нагородами рішень AR для смартфонів, планшетів і розумних окулярів. Його повністю власна розроблена технологія AR доступна через його основний продукт Wikitude...

EasyAR SDK

EasyAR SDK

easyar.com

EasyAR Mega надає хмарне рішення AR у масштабі міста та надає можливості культурі та туризму, бізнес-сфері, освіті, промисловості та багатьом іншим підприємствам за допомогою гнучкої схеми придбання, передових можливостей картографування та локалізації та зручного інструментарію.

Augment

Augment

augment.com

Augment — це платформа доповненої реальності, яка дозволяє користувачеві візуалізувати продукти в 3D у реальному середовищі та в реальному часі за допомогою планшета чи смартфона.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks д...

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