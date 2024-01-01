Age Verification Software - Найпопулярніші застосунки
Age verification software is used to confirm a person's age, typically in two scenarios: online for e-commerce transactions or in-person at a retail store's point of sale (POS) kiosk. These solutions are essential for verifying the ages of customers purchasing age-restricted goods or services, including energy drinks, alcohol, tobacco products, cannabis products, weapons, adult content, gambling products, and other regulated items.
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Ondato
ondato.com
Ondato — це технологічна компанія, яка оптимізує процеси, пов’язані з KYC і AML, використовуючи передові інструменти рішень штучного інтелекту, які охоплюють повний спектр проблем відповідності, від реєстрації нових клієнтів до повної бази даних для постійного моніторингу клієнтів.
Onfido
onfido.com
Цифрова ідентифікація стала простою. Створіть довіру під час реєстрації та за її межами за допомогою повного рішення цифрової ідентифікації на основі штучного інтелекту, створеного, щоб допомогти вам знати своїх клієнтів онлайн. Автоматизація дозволяє залучати нових клієнтів і зменшувати витрати, д...
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube є провідною платформою SaaS для онлайн-підтвердження особи, AML і KYC рішень. Перевірте особу своїх клієнтів за лічені секунди. Спробуйте нас сьогодні!
Veriff
veriff.com
Veriff — це глобальна компанія, що надає послуги верифікації особи, заснована та розташована в Таллінні, Естонія. Компанія пропонує послуги для онлайн-бізнесу для запобігання спробам шахрайства та сприяння дотриманню нормативних вимог. Пропонуючи захист від шахрайства та крадіжки особистих даних, Ve...
Intellicheck
intellicheck.com
Єдине рішення для боротьби з шахрайством, ефективне на понад 99% у роздрібній торгівлі, фінансових послугах, правоохоронних органах і галузях із віковими обмеженнями.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, нормативної та бізнес-інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і результати, а також просувати верховенство права в усьому світі. LexisNexis допомагає юр...
Yoti
yoti.com
Yoti Age Verification uses a combination of AI technology, liveness anti-spoofing and document authenticity checks so you can be confident in the age of your customers.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Consumer Reputation Reports are the easiest way for consumers to prove their identity to businesses and others. Businesses can use Token of Trust’s Identity Platform to screen consumers during account onboarding, at checkout, or at any moment by request. Does your business need to ve...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub is the one verification platform to secure the whole user journey. With Sumsub’s customizable KYC/AML, KYB, Transaction Monitoring and Fraud Prevention solutions, you can orchestrate your verification process, welcome more customers worldwide, meet compliance requirements, reduce costs and pr...
Persona
withpersona.com
Служба онлайн-підтвердження ідентифікатора, яка допоможе будь-якій компанії з будь-якої галузі збирати, перевіряти та керувати ідентифікаційними даними користувачів протягом життєвого циклу клієнта.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Інтегруйте розпізнавання облич у свій веб-сайт, програму чи програмне забезпечення за допомогою нашого хмарного API. Точне розпізнавання та порівняння людських облич. Визначайте людей, яких раніше позначили на зображеннях. Визначте вік, стать та емоції на фото.
Socure
socure.com
Ідентичність починається тут. Точна перевірка та залучення нових клієнтів за допомогою Socure, провідного постачальника рішень для перевірки цифрової особи та шахрайства.