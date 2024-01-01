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Аналітичні платформи - Найпопулярніші застосунки

Аналітичні платформи, які іноді називають платформами бізнес-аналітики (BI), пропонують підприємствам комплексний набір інструментів для поглинання, структурування, дослідження та інтерпретації даних, розкриваючи практичні відомості, які покращують процес прийняття рішень і обґрунтовують бізнес-стратегії. У той час як деякі з цих платформ вимагають залучення ІТ для налаштування аналітичної інфраструктури, інтеграції основних джерел даних і підготовки даних, інші розроблені для простого налаштування та використання нетехнічними користувачами, відомі як платформи самообслуговування. Бізнес-аналітики, спеціалісти з обробки даних та інші зацікавлені сторони можуть використовувати ці платформи для підготовки, моделювання й уточнення даних, отримуючи глибше розуміння повсякденних операцій компанії та сприяючи прийняттю обґрунтованих рішень. Істотним для класифікації її як аналітичної платформи є її надання наскрізного аналітичного рішення, що складається з п’яти ключових компонентів: підготовка даних, моделювання даних, змішування даних, візуалізація даних і надання інформації.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:

Looker

Looker

looker.com

Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.

Grow

Grow

grow.com

Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.

Metabase

Metabase

metabase.com

Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. – це компанія, що розробляє хмарне програмне забезпечення, розташована в Американ-Форк, штат Юта, США. Вона спеціалізується на інструментах бізнес-аналітики та візуалізації даних.

Sisense

Sisense

sisense.com

Програмне забезпечення Business Intelligence від Sisense, лідера індустрії BI для складних даних – легко готувати, аналізувати та досліджувати зростаючі дані з багатьох джерел.

Observable

Observable

observablehq.com

Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode — це платформа даних для спільної роботи, яка поєднує SQL, R, Python і візуальну аналітику в одному місці. Підключайтеся, аналізуйте та діліться швидше.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

Спілкуйтеся зі своєю базою даних за допомогою ШІ. Ставте запитання природною мовою та отримуйте відповіді за лічені секунди. Більше жодних SQL-запитів, жодної науки про дані.

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio — це онлайн-платформа інформаційних панелей для створення потужних інформаційних панелей у реальному часі для вашої команди чи клієнтів.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — це вбудована платформа BI та аналітики, яка забезпечує швидку, надійну та просту у використанні аналітику. Створено для всіх ваших бізнес-користувачів.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...

Chartio

Chartio

chartio.com

Хмарне рішення бізнес-аналітики та аналітики Chartio дозволяє кожному аналізувати свої дані зі своїх бізнес-додатків.

Mineo

Mineo

mineo.app

Перетворіть блокноти Python на програми даних. Mineo — це платформа для дослідження ваших даних, створення та розгортання програм для обробки даних на основі заряджених блокнотів Python.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

Платформа бізнес-аналітики та мобільності MicroStrategy допомагає підприємствам створювати та розгортати аналітичні та мобільні програми для трансформації свого бізнесу.

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

DataGPT — це перший у світі розмовний аналітик штучного інтелекту, який дозволяє користувачам задавати будь-які запитання щодо своїх даних природною мовою та отримувати вичерпні відповіді за лічені секунди. DataGPT — це повністю автономний чат-бот із пам’яттю, здатний відповідати на складні запитанн...

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit — це автоматизована платформа для оповідання даних, що виходить за рамки інформаційної панелі, допомагаючи людям переглядати переважну кількість складних даних, щоб знаходити в них ідеї та можливості. Nugit може надати цю інформацію через оповідання даних у масштабі, тому це відразу можна зроз...

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Є кращий спосіб роботи з даними. Тревор дає змогу всій вашій команді отримувати відповіді з вашої бази даних, навіть якщо вони не знають SQL.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate надає повне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим командам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, ...

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx надає провідну хмарну платформу Analytics. Завдяки автоматизації аналітики на основі штучного інтелекту ми дозволяємо кожному відкривати для себе важливі ідеї.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr — це продукт, який дозволяє створювати інформаційні панелі та налаштовувати сповіщення у ваших базах даних SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery та Snowflake.

Holistics

Holistics

holistics.io

Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade — це перший розширений інструмент аналізу, створений для команд, що дозволяє аналітикам перетворювати великі набори даних у спеціальну, прогнозовану статистику та легко ділитися своїми висновками.

Vertify

Vertify

vertify.com

Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межа...

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Аналіз веб-сайту та продукту виконано правильно – нарешті! Відстеження Spotless™ від Usermaven автоматично фіксує всі події, усуваючи залежність від розробників і роблячи його найпростішим інструментом аналітики для маркетологів і спеціалістів із продуктів.

Avora

Avora

avora.com

Avora AutoML скорочує час (до секунд) для виявлення причин змін бізнес-показників за допомогою виявлення аномалій і аналізу першопричин.

Imply

Imply

imply.io

Наша аналітична база даних у реальному часі, створена на основі Apache Druid, дозволяє розробникам створювати наступне покоління аналітичних програм. Завдяки Imply розробники можуть будувати без обмежень, оскільки наша база даних дозволяє їм створювати інтерактивні дані на основі потокових і пакетни...

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Перетворіть своїх клієнтів на історії успіху за допомогою вбудованої аналітики. Bold BI від Syncfusion дозволяє вбудовувати високоякісні BI та аналітику у ваші програми. Це комплексне рішення бізнес-аналітики, яке дозволяє будь-кому створювати красиві передові інформаційні панелі. Він поставляється ...

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...

Isima.io

Isima.io

isima.io

Команда Isima була на порозі зміни способу ведення бізнесу з даними в інтернет-гігантах, хедж-фондах і компаніях зі зберігання інформації ще до того, як хтось коли-небудь чув термін «великі дані».

1010 Data

1010 Data

1010data.com

Його розроблено, щоб надати потужну аналітичну інформацію про всі ваші дані за допомогою єдиної цілісної системи, зручної для інтеграції. Він масштабований, демократичний, гнучкий і неймовірно швидкий.

Kleene

Kleene

kleene.ai

Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на...

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData — це провідна наскрізна платформа аналітики даних, розроблена для того, щоб дати можливість особам, які приймають рішення, і аналітикам досягти справжньої продуктивності та оприлюднювати ідеї на основі надійних, актуальних і уніфікованих даних. Отримайте користь від ClicData за кілька днів ...

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan — це аналітична платформа, орієнтована на клієнтів, яка дозволяє компаніям стимулювати залучення за допомогою оповідання даних. Завдяки найкращому настроюваному досвіду для кінцевого користувача на будь-якому пристрої щороку переглядається понад 4 мільйони історій Toucan. Хмарна платформа без...

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бу...

Workstream.io

Workstream.io

workstream.io

Workstream.io — це центр вашої аналітичної роботи. Керуйте своїми продуктами даних, упорядковуйте їх, отримуйте уявлення про вплив і легко співпрацюйте із зацікавленими сторонами.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Платформа даних Екранного диктора дозволяє будь-кому отримувати відповіді за лічені хвилини, а не за тижні, завдяки клієнту 360, який містить усі взаємодії клієнтів із вашою компанією.

Logiblox

Logiblox

logiblox.com

Миттєва аналітика. Бізнес-аналітика самообслуговування. Advanced Analytics. Кодування не потрібно. Розблокуйте цінність даних: отримуйте статистику, краще прогнозуйте та досягайте оптимізації. Доступні шаблони та конектори. Створюйте власні аналітичні рішення за лічені хвилини з автоматизацією даних...

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

Ласкаво просимо до наступного покоління бізнес-аналітики, де бізнес-показники — це не просто цифри, а джерело інтелектуальних даних у вас під рукою. Зануртеся в Kyligence Zen, ваш централізований центр вимірювань, який перетворює дані в практичну інформацію. Спираючись на єдине джерело правдивих пок...

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...

Northbeam

Northbeam

northbeam.io

Northbeam — це платформа маркетингового аналізу, яка надає брендам моделі медіа-міксу, мультитач-атрибуцію та інкрементальність на основі машинного навчання та даних першої сторони. Завдяки розширеним веб-браузерним платформам Northbeam бренди можуть пов’язувати продажі з рекламою, прогнозувати дохо...

Biuwer

Biuwer

biuwer.com

Biuwer — це потужна хмарна платформа аналітики бізнес-даних, яка допомагає вам легко аналізувати бізнес-дані та створювати глибокі звіти та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень. Це також дозволяє легко створювати потужні звіти та ділитися ними за лічені хвилини без технічних знань.

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

datasquirrel.ai

DataSquirrel заощаджує ваш час, стрес і біль під час розуміння даних, створюючи чіткі візуальні ефекти та звіти на інформаційній панелі. Автоматичне очищення. Автоматичний аналіз. Автовізуалізація. Автоматичний повтор. Це: швидко, легко, з інструкціями, за допомогою штучного інтелекту та безпечно. D...

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

AnswerDock — це аналітичне рішення на основі штучного інтелекту, яке використовує обробку природної мови для надання відповідей на запитання бізнес-користувачів, дозволяючи їм приймати кращі та швидші рішення на основі даних, не потребуючи аналітиків даних. Ви можете спробувати продукт безкоштовно, ...

Datazip

Datazip

datazip.io

Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними за рахунок консолідації розосереджених джерел даних, використання ETL, сховищ даних і можливостей трансформації...

Cube Analytics

Cube Analytics

cubeanalytics.com

Cube — це платформа автоматизації, яка дає змогу командам легко створювати спеціальні програми для даних і аналітики за лічені хвилини без написання коду.

Composable Analytics

Composable Analytics

composable.ai

Composable Enterprise — це провідна в галузі інтелектуальна платформа DataOps, яка пропонує повний набір можливостей для оркестровки, автоматизації та аналітики, гарантуючи швидке розгортання аналітики в бізнес-процесах.

TURBOARD

TURBOARD

turboard.com

TURBOARD — це комплексний пакет бізнес-аналітики. Оснастіть будь-кого у вашій організації простим у користуванні інструментом аналізу даних, щоб розширити можливості всіх рівнів за допомогою оперативної інформації.

Pyramid Analytics

Pyramid Analytics

pyramidanalytics.com

Pyramid — це операційна система аналітики корпоративного рівня першого рівня, яка масштабується від аналітики самообслуговування для одного користувача до централізованого розгортання для тисячі користувачів, охоплюючи просту, але ефективну візуалізацію даних і розширені можливості машинного навчанн...

MachEye

MachEye

macheye.com

Розширена аналітична платформа MachEye змінює спосіб, у який організації об’єднують свої дані, рішення та операції. У той час як поточні платформи бізнес-аналітики відповідають лише на запитання «що» щодо даних, MachEye допомагає користувачам відповісти на сценарії «що, чому та як» для кожного в орг...

Caplena

Caplena

caplena.com

Ви коли-небудь проводили незліченні години, нудно переглядаючи величезні купи відгуків клієнтів? Caplena.com використовує розширений інтелект, щоб значно скоротити час, потрібний для аналізу великої кількості вільного тексту з оглядів або відповідей на відкриті запитання. За лічені хвилини Caplena в...

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