WebCatalog

Northbeam

Northbeam

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Вебсайт: northbeam.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Northbeam is a marketing intelligence platform that provides brands with media mix modeling, multi-touch attribution, and incrementality, all powered by machine learning and first-party data. With Northbeam's advanced browser-based platforms, brands can attribute sales to ads, forecast marketing revenue, and run more efficient marketing than ever before.

Категорії:

Business
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Вебсайт: northbeam.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Northbeam». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

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Domo

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Writecream

writecream.com

Mention Me

Mention Me

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Blinkfire Analytics

blinkfire.com

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Roivenue

roivenue.com

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