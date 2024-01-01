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Kyligence

Kyligence

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Вебсайт: kyligence.io

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Welcome to the next generation of business intelligence where your business metrics aren’t just numbers but a powerhouse of intelligent insights at your fingertips. Dive into Kyligence Zen, your centralized metrics hub that transforms data into actionable intelligence. Rooted in the single source of truth of metrics, Kyligence Zen provides everyone with accurate, comprehensive, and intelligent decision support tailored for modern enterprises.

Категорії:

Business
Аналітичні платформи

Вебсайт: kyligence.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kyligence». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Metabase

metabase.com

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Sisense

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Arbor

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Speakap

speakap.com

Editby

Editby

editby.ai

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