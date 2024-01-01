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Welcome to the next generation of business intelligence where your business metrics aren’t just numbers but a powerhouse of intelligent insights at your fingertips. Dive into Kyligence Zen, your centralized metrics hub that transforms data into actionable intelligence. Rooted in the single source of truth of metrics, Kyligence Zen provides everyone with accurate, comprehensive, and intelligent decision support tailored for modern enterprises.

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Вебсайт: kyligence.io

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