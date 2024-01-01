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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lumenore» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Lumenore helps businesses turn data into actionable business intelligence with the power of AI, natural language querying, and predictive analytics. With industry-specific solutions embedded in a powerful BI platform, Lumenore turns your raw data into accurate insights. Ensure seamless data integration, enable modern business storytelling, and encourage advanced insight discovery. Create an all-in-one data universe for effective decision-making across business functions with Lumenore.

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Вебсайт: lumenore.com

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