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Knowi

Knowi

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Вебсайт: knowi.com

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Knowi — це сучасна платформа бізнес-аналітики, спеціально створена для сучасних сучасних даних, що дозволяє підприємствам будь-якого розміру значно скоротити відстань від необроблених даних до передбачення та дії. Завдяки вбудованій інтеграції практично з будь-яким джерелом даних, включаючи NoSQL, SQL, RDBMS, файли та API, Knowi усуває потребу в драйверах ETL, ODBC або процесах перетворення даних, які вимагають альтернативні рішення. Інженери з даних можуть об’єднувати структуровані та неструктуровані джерела даних, щоб створювати змішані набори даних і миттєво візуалізувати результати, застосовувати алгоритми машинного навчання, вбудовувати результати в програми обробки даних, ділитися інформаційними панелями з бізнес-користувачами або запускати дії для інших додатків або систем сповіщень.

Категорії:

Business
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Вебсайт: knowi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Knowi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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SerpApi

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Hightouch

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MongoDB Cloud

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