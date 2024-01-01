Knowi — це сучасна платформа бізнес-аналітики, спеціально створена для сучасних сучасних даних, що дозволяє підприємствам будь-якого розміру значно скоротити відстань від необроблених даних до передбачення та дії. Завдяки вбудованій інтеграції практично з будь-яким джерелом даних, включаючи NoSQL, SQL, RDBMS, файли та API, Knowi усуває потребу в драйверах ETL, ODBC або процесах перетворення даних, які вимагають альтернативні рішення. Інженери з даних можуть об’єднувати структуровані та неструктуровані джерела даних, щоб створювати змішані набори даних і миттєво візуалізувати результати, застосовувати алгоритми машинного навчання, вбудовувати результати в програми обробки даних, ділитися інформаційними панелями з бізнес-користувачами або запускати дії для інших додатків або систем сповіщень.

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Вебсайт: knowi.com

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