Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BIME Analytics» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

BIME допомагає аналізувати та візуалізувати дані клієнтів, які ви збираєте за допомогою Segment. Об’єднуйте дані, виконуйте аналіз і діліться панелями інструментів для показників, які вас цікавлять — SQL не потрібен.

Вебсайт: bimeanalytics.com

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