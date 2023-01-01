dbt — це інструмент перетворення даних, який дозволяє аналітикам даних та інженерам перетворювати, тестувати та документувати дані в хмарному сховищі даних.

Вебсайт: getdbt.com

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