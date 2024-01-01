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Datazip

Datazip

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Вебсайт: datazip.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними за рахунок консолідації розосереджених джерел даних, використання ETL, сховищ даних і можливостей трансформації. Завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі Datazip створіть надійну масштабовану інфраструктуру даних лише за 45 хвилин. Насолоджуйтеся швидкими з’єднаннями для передачі даних, надійними запитами та плавним експортом, щоб приймати глибокі рішення.

Категорії:

Productivity
Аналітичні платформи

Вебсайт: datazip.io

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