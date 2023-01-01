WebCatalog
Raven

Raven

raven.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Raven» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Raven Cloud дає змогу відмовитися від паперових документів завдяки безкоштовному, безпечному та надійному хмарному керуванню документами, заощаджуючи ваш час, гроші та витрати. Сканери документів Raven автоматизують цифрові файли за допомогою прямого сканування в бажану хмару, електронну пошту, факс або USB.

Вебсайт: raven.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Raven». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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