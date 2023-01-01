Raven Cloud дає змогу відмовитися від паперових документів завдяки безкоштовному, безпечному та надійному хмарному керуванню документами, заощаджуючи ваш час, гроші та витрати. Сканери документів Raven автоматизують цифрові файли за допомогою прямого сканування в бажану хмару, електронну пошту, факс або USB.

Вебсайт: raven.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Raven». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.